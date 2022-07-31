كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن فتح تحقيق بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي التي أُقيمت أمس السبت في بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

بيان الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان له عقب المباراة: نحن نعلم الأحداث التي وقعت في مباراة درع المجتمع حيث ألقيت الصواريخ والألعاب النارية في المدرجات، استخدام قنابل الدخان والألعاب النارية في ملاعب كرة القدم أمر خطير وغير قانوني ويمكن أن يكون له نتائج خطيرة”.

وتابع بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: “يمكننا التأكيد أننا نحقق في الأمر وأننا سنتعاون في ذلك مع السلطات المختصة ومع النادي والشرطة لتحديد المسؤولين وسنتخذ الإجراءات المناسبة، نتوقع أن يجري النادي تحقيقات أيضا في هذه الأحداث وأن يطبق ما تنص عليه القواعد الجديدة”.

ملخص مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وتُوج فريق ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بثلاثية مقابل هدف في شباك مانشستر سيتي.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الريدز بهدف دون رد، حيث نجح اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في إحراز الهدف الأول للريدز من تصويبة قوية في الدقيقة الـ21 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.