قالت وكالة فرانس برس: إن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزيارته إلى اليونان وفرنسا تحمل أبعادًا مهمة وانعكاسات كبيرة.

وقال التقرير: تعكس الزيارة السعودية إلى أوروبا، وهي الأولى منذ سنوات، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بات يحظى بالشعبية في هذه الآونة، لاسيما وأن الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا جاء بطريقة ما في صالح السعودية.

اقتناص الفرص:

وتابع: اقتنصت الرياض تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان فرصة ما يجري على الساحة عالميًّا لتكون في قلب اللعبة بين الكبار.

لقاء جديد مع إيمانويل ماكرون:

وقال تقرير وكالة فرانس برس: كان إيمانويل ماكرون أول زعيم غربي يزور المملكة ديسمبر الماضي منذ عام 2018، وقام حينها بتأكيد أهمية السعودية في المنطقة، والآن يلتقي الرئيس الفرنسي بولي العهد في قصر الإليزيه خلال عشاء عمل.

وتابعت: قبل الزيارة السعودية، استقبل قصر الإليزيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأعلن المسؤولون حينها اتفاق بين شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجي وشركة النفط الإماراتية الحكومية أدنوك، ومن المتوقع أيضًا رؤية مثل ذلك الاتفاق مع السعودية.

واستطرد التقرير قائلًا: تحمل الزيارة للسعودية بعدًا مهمًّا؛ لأن فرنسا تمثل أيضًا الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وبالتالي فإن الاتفاقات التي سيتم عقدها بين الرياض وباريس سيكون لها انعكاسات أيضًا على منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يكون على رأس الملفات التي سيتم نقاشها موضوع تفاقم مشكلة الطاقة في ظل استمرار الأزمة الدولية بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن الدولتين تربطهما علاقات في مجالات مثل الدفاع، كما أن باريس شاركت على نطاق واسع في تطوير منطقة العلا التاريخية والتي تريد المملكة تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.