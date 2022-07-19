انتهت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس التي أُقيمت، اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3/1.

تألق مان يونايتد ضد كريستال بالاس

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس التي أُقيمت على ملعب ملبورن في أستراليا بشكل سريع، حيث ضغط الشياطين الحمر منذ البداية وسيطروا على اللعب، قبل أن يسجل أنتوني مارسيال الهدف الأول عند الدقيقة 18.

وواصل اللاعبون الضغط وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني عند الدقيقة 48، قبل أن يحرز جادون سانشو الهدف الثالث عند الدقيقة 59، وسجل جويل وارد هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بفوز مان يونايتد ضد كريستال بالاس.

ثالث وديات مانشستر يونايتد

وتُعد مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس هي ثالث مواجهات الشياطين الحمر الودية، حيث بدأ الاستعداد للموسم الرياضي الجديد بمواجهة ليفربول، وفاز برباعية دون رد، قبل أن يتغلب على ملبورن فيكتوري الأسترالي بنتيجة 4/1.

ويأمل المدير الفني الهولندي إريك تين هاج في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بشكل مميز، أملًا في التألق بمنافسات الموسم المقبل، والمنافسة على الألقاب بعد معاناته في الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز السادس، وبالتالي سيشارك في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.