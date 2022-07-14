عرض حساب نوادر من التاريخ مقطع فيديو عالي الدقة والوضوح لـ موسم الحج قبل 58 عامًا تقريبًا.

فيديو عالي الدقة والوضوح لـ موسم الحج عام ١٣٨٥هـ – ١٩٦٥م. .. قبل ٥٨ سنة تقريباً..

الفيديو جميل جداً ويظهر فيه معالم كثيرة ومعلومات موضحة .. pic.twitter.com/GGeg3XYHaa — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) July 13, 2022

الحج سنة ١٩٦٥م

وأظهر مقطع الفيديو، معالم كثيرة ومعلومات موضحة لمحافظة جدة، وطريق مكة جدة القديم، كما تظهر مكة المكرمة وبها جبل النور، والطريق إلى مشعر عرفات وجبل الرحمة، ومشعر مزدلفة.

ضيوف الرحمن إلى المدينة:

وفي سياق متصل، بدأ ضيوف الرحمن في الذهاب إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج لهذا العام، وذلك وسط إجراءات تنظيمية محكمة بمشاركة الجهات المعنية بالحج كافة، مع تطبيق أعلى المعايير الصحية.

وتتضمن إجراءات تنظيم وتنقل الحجيج العديد من الجوانب الأمنية والصحية والتنظيمية فضلاً عن معايير إدارة الحشود، حيث قوبلت إجراءات المملكة بشأن إدارة موسم الحج الحالي بإشادات واسعة النطاق من ضيوف الرحمن الذين ثمنوا جهود المملكة.