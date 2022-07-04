عرض أحد الناجين من حادث إطلاق نار في مركز تجاري مزدحم بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أول فيديو من الداخل لأول طلقة رصاص من قِبل الجاني، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتُظهر لقطة مأخوذة من هاتف ذكي، المشتبه به وهو يمسك ببندقية إسكندنافية، وهي على حسب الموقع البريطاني السلاح المفضل للرماة في الدنمارك.

ووثق ذلك المقطع لحظة انطلاق الرصاص مما دفع الناس للركض بحثًا عن مخرج، بينما سُمع صوت الصراخ من الآخرين، وحاول البعض الآخر الاختباء في المتاجر لتجنب الإصابة.

وقال أحد شهود عيان: إنه كان في متجر لبيع الملابس مع عائلته عندما سمع 3 أو 4 طلقات متفرقين، ثم تلا ذلك 10 طلقات متواصلة، متابعًا: ركضنا قدر الإمكان للاحتماء في المراحيض.

وقال مفتش الشرطة سورين توماسين، رئيس وحدة عمليات شرطة كوبنهاغن: إن رجلًا دنماركيًّا يبلغ من العمر 22 عامًا تم القبض عليه فيما يتعلق بإطلاق النار من قبل ضباط مسلحين بالقرب من مركز تسوق فيلد.

وقال توماسن في مؤتمر صحفي: نعلم أن هناك العديد من القتلى والعديد من الجرحى، ولا يمكن استبعاد دافع الإرهاب، وليس لدينا معلومات تفيد بأن آخرين متورطون، وهذا ما نعرفه الآن.

وتوثق صور ومقاطع فيديو أخرى الشرطة وهي تقتاد المشتبه مكبلًا بالأصفاد، كما نشرت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون من مركز التسوق في الدنمارك.

وكان من المقرر أن يؤدي المغني البريطاني هاري ستايلز عرضًا في Royal Arena، وهو مكان للحفلات الموسيقية يبعد مسافة قليلة عن مكان إطلاق النار، ولذلك غرد قائلًا: ندعو لكل من توفي وأُصيب في هذا الحادث المؤلم، معلنًا أن الحفلة ستمضي كما هو مخطط لها، مما أثار زوبعة من الانتقادات مما اضطره إلى إلغائها.