يسود العالم حالة من الترقب بشأن انتشار فيروس ماربورغ، الذي ينتمي لعائلة فيروس إيبولا؛ بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض في غانا.

ما هو فيروس ماربورغ؟

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس ماربورغ هو فيروس شديد العدوى يسبب حمى نزفية، وينحدر من فصيلة فيروس إيبولا.

وتم اكتشافه أول مرة في عام 1967 عندما تفشى بمركزين واقعين في ماربورغ بألمانيا وبلغراد بجمهورية يوغسلافيا السابقة.

وأرجعت الدراسات في ذلك الوقت تفشي الفيروس إلى أنشطة مختبرية تستعمل نسانيس إفريقية خضراء (Cercopithecus aethiops) استوردت من أوغندا؛ إلا أنه بعد ذلك ظهرت إصابات في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب إفريقيا.

أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ

وتعتبر من أهم الاعراض المميزة للإصابة بفيروس ماربورغ هي: الصداع الحاد والوعكة الشديدة والأوجاع والآلام العضلية.

وفي اليوم الأول تظهر على المصاب الحمى الشديدة ويتبعها وهن تدريجي سريع، تستمر حتى اليوم الثالث التي تبدأ فيه أعراض الاضطرابات المعوية تتمثل في الإسهال المائي الحاد، وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ؛ قد يستمر إلى مدة أسبوع كامل.

وفي بعض الحالات، تظهر على المرضى حالات نزفية وخيمة خلال اليوم الخامس إلى السادس؛ كما أن بعض الحالات تصاب بالتسمم بشكل من أشكال النزف من أكثر من موضع في الأطراف.

وتشير ملاحظات المرضى إلا أن المصاب قد تظهر عليه ملامح تشبه الشبه إذ تبدو العينين عميقتين، والوجه غير معبر فضلًا عن حالة الخمول والوهن الشديد.

وغالبًا ما تكون حالات الوفاة بين اليوم الثامن، واليوم التاسع بعد ظهور الأعراض.

وتشير بعض الدراسات إلى أن خفافيش الفاكهة هي السبب في انتقال الفيروس، بينما تشير أخرى إلى أن النسانيس تلعب دورًا مهمًا في نشر المرض.

وبالرغم من ظهور المرض منذ سنوات عدة وانتشاره مؤخرًا إلا أنه حتى الآن لا يوجد لقاح ولا علاج محدّد لمكافحة هذا المرض.

طرق انتقال العدوى

تعتبر أكثر طرق العدوى بالمرض شيوعًا؛ هي: مخالطة المصابين بحالات وخيمة عن كثب، لدى تقديم الرعاية لهم في البيت أو في المستشفى،بالإضافة لممارسات الدفن.

وتساهم معدات الحقن الملوّثة بالفيروس أو التعرّض لوخز الإبر الملوّثة به إلى نقل المرض؛ الذي تتراوح فترة حضانته بين 3 أيام إلى 9 أيام.

وبالرغم من تحذير منظمة الصحة من قدرة الفيروس على قتل المصاب خلال 3 ايام إلا أنها في الوقت ذاته اشارت إلى أن فرص النجاة من ماربورغ ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية.