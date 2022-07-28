يبدو أن المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، اقترب من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

رحيل سوموديكا عن الشباب

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أعلنت عن رحيل المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا، بعدما أنهى الفريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع.

وارتبط اسم نادي الشباب بالعديد من المدربين، ومنهم؛ البرتغالي روي فيتوريا الذي تعاقد مؤخرًا لتدريب منتخب مصر، ومدرب برشلونة السابق، كيكي سيتيين، قبل أن تُشير التقارير إلى الاتفاق مع فيسينتي مورينو.

فيسينتي مورينو يدرب الشباب

وتسعى إدارة نادي الشباب للتعاقد مع فيسينتي مورينو سريعًا، للالتحاق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في مدينة ماريبا الإسبانية، من أجل توقيع العقود وبدء مهمته بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ مورينو مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادي فالنسيا عام 1995، وخاض بعد ذلك تجارب عديدة، قبل أن يتولى تدريب مايوركا خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2020، وقاد إسبانيول حتى مايو 2022.