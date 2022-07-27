استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات تألق نجم المنتخب السعودي، سامي الجابر خلال مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم.

أهداف سامي الجابر في المونديال

ولفت حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سامي الجابر هو أكثر لاعب عربي سجل أهدافًا في تاريخ المونديال، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات.

وجاء هدف سامي الجابر الأول خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المغربي في نهائيات كأس العالم 1994، قبل أن يهز شباك جنوب إفريقيا في نسخة عام 1998.

وواصل الجابر تألقه مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس العالم، ونجح في هز شباك تونس في نسخة عام 2006، وسط تفاعل من الجماهير التي وصفت مشاركته في أكثر من نسخة بالإنجاز العالمي.

مسيرة من التألق مع الأخضر

ويُعد الجابر صاحب الـ49 عامًا، ضمن أكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، حيث شارك في 4 نسخ أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، ويملك 46 هدفًا دوليًا بقميص الأخضر في جميع البطولات.