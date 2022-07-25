أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران هلال القمر المتناقص مع كوكب الزهرة فجر غد الثلاثاء، حيث سيفصل بينهما حوالي 4 درجات بالأفق الشرقي في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة بسماء المملكة والوطن العربي وذلك قبل شروق الشمس بحوالي ساعتين.

ظهور قبل شروق الشمس

وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها، إن القمر والزهرة “كوكب الجمال” سوف يظهران سويًا قبل شروق الشمس بحوالي ساعتين في منظر جميل، لافتة إلى أنهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.

وأضافت أنه عند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 91 % بنور الشمس في الوقت الحالي.

مسافة ظاهرية كبيرة

ولفتت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة، إذ لا يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن عبر المناظير .

ويعرف كوكب الزهرة غالبًا بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي، بينما يعرف بنجم الصباح عند المطال الصباحي، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الاثنين واحد، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيا.