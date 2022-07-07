توافد ضيوف الرحمن على مشعر منى اليوم “يوم التروية” لأداء نسكهم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد حرص الحجاج على شرب الماء والتزود به لتقوية أجسادهم على تحمل عناء الرحلة إلى المشاعر المقدسة وسط منظومة متكاملة من الخدمات تضمن لهم أداء الركن الخامس بكل سهولة ويسر.

التوافد على مشعر منى

وبدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون صباح اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1443هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية , تقربًا – لله تعالى – ، راجين منه القبول والمغفرة ، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم – ، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة .

أعمال يوم التروية

ويقوم الحاج في يوم التروية بالاغتسال، والتطيّب، وبما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات، وعقد النيّة بالقلب، وترديد التلبية بقول: (لبَّيْكَ حجّاً)، وإن كان الحاجّ خائفاً من عائقٍ يمنعه من إتمام مناسك الحجّ، فإنّه يقول: (فإن حبَسَني حابس، فمحِلّي حيث حبَسْتني) ، وإذا كان الحاجّ يحجّ عن غيره ينوي بقلبه، ثمّ يقول: (لبَّيْكَ حجّاً عن فلانٍ، أو عن فلانة)، ثمّ يستمرّ في التلبية قائلاً: (لبَّيْكَ اللَّهم لبَّيْكَ، لبَّيْكَ لا شريك لك لبَّيْكَ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

ويستحَبّ للحاجّ أن يتوجّه إلى مِنى قبل وقت الزوال، ويُكثر من التلبية، للحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (كانَ يصلِّي الصَّلواتِ الخمسَ بمنى، ثمَّ يخبرُهُم أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- كانَ يفعَلُ ذلِكَ).