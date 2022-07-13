أشاد قادة العالم الإسلامي من البحرين والكويت ومصر إلى باكستان وبنغلاديش بالجهود الرائعة التي بذلتها السعودية والتي أدت إلى نجاح موسم الحج هذا العام بشكل كبير ودقيق.

وعبر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تهانيه الصادقة على النجاح الكبير والتنظيم الدقيق لحج هذا العام، مشيدًا بالجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي توليها حكومة المملكة، ممثلة بجميع الوزارات والقطاعات والجهات ذات الصلة، لتنظيم المناسك وخدمة الحجاج وضمان راحتهم.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية والوقائية كفلت أعلى معايير السلامة وحافظت على صحة الحجاج مما ساهم في سهولة وسلاسة وسلامة أداء مناسك الحج.



وعزا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التوفيق إلى فضل الله ورعاية الملك سلمان وحكومته، مشيدًا بالتوسعات المستمرة في المسجد الحرام وإدخال الخدمات والتقنيات الحديثة عبر المشاعر المقدسة.

وأشاد شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، قائلًا إن المسؤولين سهروا على رعاية وراحة ضيوف الرحمن.

كما تم تهنئة قيادة المملكة من قبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العصومي ومقره القاهرة.

ترتيبات ممتازة في موسم الحج

وفي الوقت نفسه، أشاد دبلوماسيون أجانب بترتيبات الحج الممتازة، على سبيل المثال، قال سفير كازاخستان لدى المملكة، بيريك أرين: كنا ننتظر هذه اللحظة منذ انتهاء الوباء، وقد حققت الحكومة السعودية إنجازاً بارزاً في توفير كافة التسهيلات للحجاج مع ضمان سلامتهم وأمنهم.

وأشاد السفير النيجيري، يحيى لاوال، ونظيره الباكستاني، أمير راتهور، بالسلطات السعودية لما اتخذته من إجراءات وقائية.

وقال القنصل العام الهندي محمد شهيد: نحن ممتنون بشدة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك وزارة الحج والعمرة، على دعمهم الممتاز للحجاج، بحسب موقع The National.

السعودية لم تدخر جهدًا لمساعدة الحجاج

وقال سفير بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جافيد باتوري: أعبر عن ارتياحي العميق لإدارة الحج وأشكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للأمة الإسلامية، متابعًا: تحدثنا إلى حجاج بنجلاديش وقد أشادوا بشدة بالسلطات السعودية لترتيباتهم.

كما قال رئيس مكتب شؤون حجاج تايلاند، زكي تاكي بالجهود إن المملكة لم تدخر جهدًا في مساعدة الحجاج.