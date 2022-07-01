لا تزال جماهير النادي الأهلي في حالة من الصدمة، بعد هبوط الفريق الكروي الأول لـ دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

ووسط التخبطات الإدارية والفنية، التي عانى منها الفريق طالب جمهور الراقي باستقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي مع رحيل موسى المحياني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش كشف عن الجهة الوحيدة التي لها حق في حل مجلس إدارة النادي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “حل مجلس الإدارة بيد وزارة الرياضة، لا جمعية عمومية ولا جمهور ولا استقالة”.

تصريح ماجد النفيعي يُغضب عشاق الراقي:

وكان ماجد النفيعي رئيس الراقي قال أول أمس الأربعاء في تصريحات إعلامية: إن المحياني باق في منصبه ولن يرحل عن الفريق رغم الهبوط.

هذا التصريح، جعل جمعان الزهراني رئيس رابطة مشجعي الأهلي في الرياض والشرقية، ينتقد استمرار بقاء موسى المحياني في منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي معربًا عن أسفه بهبوط الفريق لـ دوري يلو.

وقال الزهراني: “حذرنا وطالبنا كثيرًا، والإدارة (أذن من طين وأذن من عجين)، طالبنا ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، بتغيير المدرب وتغيير الإداري موسى المحياني، وكل النقاد الذين ليسوا من الراقي، طالبوا بتغيير المدرب وموسى المحياني، وقلنا نعطي فترة لموسى ونصبر قليلًا، ولكن هذا الرجل أبهر جمهور الأهلي، وخرج بتصريح مستفز للجمهور الأهلاوي، بدلًا من أن يقوم بتعزية الجماهير، يقول لن أرحل وسأعمل وأعمل، وهذا كان تصريحًا مستفزًّا لأي رياضي، هذا الرجل أتعبنا كثيرًا وهدم نادينا”.