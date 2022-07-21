يترقب عشاق كرة القدم المصرية والجماهير في الوطن موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة في نهائي كأس مصر لـ موسم 2020/2021.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وسبق لـ الأهلي أن واجه الزمالك في نهائي كأس مصر 19 مرة، حقق الأهلي فيها اللقب على حساب الزمالك 9 مرات، بينما توج الأخير 8 مرات على حساب غريمه، فيما تقاسم الفريقان اللقب مرتين، أولهما بدون لعب، والثانية بعد التعادل مرتين في النهائي.

ولعب الأهلي مع الزمالك 12 مباراة من قبل في شهر يوليو، لم ينجح نادي الزمالك في الفوز في أي مباراة منهم، حيث تفوق الأهلي الذي حقق الفوز في 8 مواجهات سابقة، بينما لا يعرف الزمالك الفوز على الأهلي في “قمة يوليو”، بعد تعادله 4 مرات من قبل في شهر يوليو.

أكبر فوز لـ الأهلي والزمالك

فاز الأهلي على الزمالك، بأكبر نتيجة له في نهائي كأس مصر كانت بنتيجة 4-1 مرتين موسمي 1930-1931، و1952-1953، بينما كان أكبر فوز للزمالك على الأهلي في النهائي بنتيجة 6-0 موسم 1943-1944، وهي أكبر نتيجة شهدتها جميع المباريات التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية.