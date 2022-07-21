تترقب الجماهير مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لحصد اللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية لكأس مصر، بعد الفوز على بتروجيت بثنائية نظيفة، فيما صعد الزمالك بعد تجاوزه لعقبة أسون بهدفين مقابل هدف.

وسيكون موعد مباراة الأهلي والزمالك، اليوم الخميس عند الساعة العاشر مساء بتوقيت السعودية، حيث ستُقام مواجهة نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020/ 2021 على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن ينطلق قبل موعد مباراة الأهلي والزمالك استديو تحليلي وتغطية موسعة بشأن الفريقين، وذلك عبر قناة “أون تايم سبورت” والمتاحة على القمر الصناعة “نايل سات”.

التشكيل المتوقع لنهائي كأس مصر

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي والزمالك، بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، صلاح محسن، أحمد عبدالقادر وحسام حسن.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الزمالك نهائي كأس مصر بالتشكيل التالي؛ محمد عواد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، سيد نيمار، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.