يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، بعد الإنصات إلى خطبة يوم عرفة والتي يلقيها الشيخ د. محمد العيسى، للمرة الأولى.

فيديو | حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مسجد نمرة في مشعر "عرفات" لأداء صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا#يوم_عرفة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/lxQiR8O1Dt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وبحسب الخطة الاستيعابية فمن المتوقع أن يصل عدد الحجاج في المسجد إلى 400 ألف حاج داخل المسجد وخارجه.

ويأتي هذا فيما استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.