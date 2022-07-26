كشفت تقارير إعلامية عن نتيجة اجتماع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إبدائه الرغبة في الرحيل عن النادي بصيف العام الحالي.

وكان رونالدو قد عاد إلى مدينة مانشستر بالأمس بعد غيابه عن جولة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث رغب في عقد جلسة مع مسؤولي يونايتد، وسط تمسك باستمراره.

الصحفي البريطاني سيمون جونز قال: إن إدارة مانشستر يونايتد كانت حاسمة في اجتماعها مع رونالدو ووكيله اليوم، بشأن طلبه الرحيل.

وأشار إلى أن مان يونايتد قرر الإبقاء على رونالدو في ظل حاجة الفريق لخدماته خلال الموسم المقبل.

جماهير أتلتيكو مدريد ترفض كريستيانو رونالدو:

ورفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني، التعاقد مع رونالدو بسبب عامل رئيسي ومشترك وهو تقدمه في العمر حيث وصل إلى سن الـ37.

ودشنت جماهير الأتلتيكو وسمًا عبر “تويتر” بعنوان Contra Cr7 أو ضد قدوم رونالدو بالإسبانية، مما يعني رفضهم التام للصفقة بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وأكد البعض من جمهور الأتلتيكو أنه سيلغي عضويته في النادي في حال قدم رونالدو، كونه كان لاعبًا سابقًا في صفوف الغريم والجار اللدود للأتلتيكو، نادي ريال مدريد.