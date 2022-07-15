أثارت تغريدة قديمة نشرها حساب نادي النصر عبر “تويتر” قبل سبع سنوات من الآن، الجدل وذلك بعد الحديث عن تتويج العالمي بالبطولة السادسة في بطولة دوري المحترفين منذ انطلاقها في عام 2008.

We are the Champions of Saudi League @DawryALJ || 6 pic.twitter.com/2lf9RJQ6F9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 15, 2015

التغريدة كانت نُشرت في يوم 16 مايو 2015 بعنوان: “العالمي بطل الدوري السعودي للمحترفين للمرة السادسة”.

تغريدة غير حقيقية !

رد الإعلامي عبدالعزيز المريسل على قصة هذه التغريدة قائلًا: “الآن سأثبت كذب وتضليل من ادعى هذا الأمر بعد تحقيق الأصفر للقب في عام 2015، حيث قيل إنه تم حذفها فيما بعد”.

التغريدة الاساسية التي نشرها حساب #النصر هي الموجودة في المقتبسة والتي نشرت الساعة 11:02م بتاريخ 10/5/2015 والتي أُعلن تحقيق #النصر الدوري للمرة الثانية على التوالي

التغريدة المزورة وزعت في قروبات الواتساب بنفس التوقيت والتاريخ 😂

معقول تغريدة تنشر وتحذف وتعدل في نفس التوقيت !؟

. https://t.co/6cJth1RtkU pic.twitter.com/ZYh8gbqYsy — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 14, 2022

وأضاف: “التغريدة الأساسية التي نشرها حساب النادي هي الموجودة والمقتبسة حيث نشرت الساعة 11 ودقيقتين بتاريخ 10 مايو 2015 والتي أُعلن فيها عن تحقيق العالمي للدوري للمرة الثانية على التوالي، التغريدة المزورة، وزعت في جروبات الواتساب بنفس التوقيت والتاريخ، هل من المعقول نشر وحذف وتعديل تغريدة في نفس التوقيت؟!”.