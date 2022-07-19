أكد الإعلامي سعود حافظ أن ‏فنون الدفاع عن النفس عادةً تندرج تحت مظلّة الكونغ فو أو غوشو أو ما يعرف بالووشو، وهي رياضة معروفة في الصين ولكن انتشرت بشكل كبير جدًّا في الهند أيضًا، موضحًا أن هذا المجال الدفاعي تألقت وفازت شقيقتان كشميريتان آيرا وأنسا في الهند بأمجاد الإنجازات التي حققتها في سنوات المراهقة.

قصة نجاح:

وتابع أن ‏كلتا الشقيقتين لاعبتان في فنون الدفاع عن النفس في رياضة الووشو على المستوى الوطني، حيث تم اختيار الشقيقتين لتمثيل الهند في هذه البطولة التي ستقام في جورجيا في الأسبوع الأول من أغسطس.

وتابع حافظ أنه في عام 2018، فازت الشقيقة الأولى آيرا بالميدالية الذهبية في بطولة الووشو الوطنية السابعة عشرة للناشئين التي أقيمت في ولاية جامو كشمير بالهند، وحصلت على الميدالية الفضية في ذات البطولة في ولاية بنجاب الهندية عام 2019، وكذلك البرونزية وغيرها في بطولات مختلفة داخل أرجاء البلاد.

البداية من المدرسة:

واستعرض الإعلامي رحلة الووشو للأختين وقال: إنها بدأت في مدرستهما وإن معلمهن قد عرّفهن على هذه البطولة وانضموا إليها. وقالت الأختان لصحيفة هندية محلية: إن هذه الرياضة تدور حول ركلة لكمة ورمي، مشيرًا إلى أن ‏أنسا تلعب بشكل رائع مع كل خصم تواجهه حتى الآن، حيث هزمت خمس ولايات متتالية في النهائيات، أما الشقيقة آيرا فتعافت من إصابة تعرضت لها وستحقق الشرف للبلاد في بطولة الووشو العالمية في جورجيا في أغسطس المقبل.

‏وأشار إلى أن قصة الشقيقتين تصدرت على مستوى العالم خلال سنتين ماضيتين عندما فازتا بميداليات للمرة الخامسة على التوالي.