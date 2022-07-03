يبدو أن نادي الاتحاد سيكون ممنوعًا من قيد الصفقات الصيفية الجديدة التي ينوي التعاقد معها خلال الفترة الحالية.

تفاصيل قضية الاتحاد وبريجوفيتش

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع العميد من المشاركة في سوق انتقالات اللاعبين، إلا بعد سداد مستحقات اللاعب الصربي السابق للفريق ألكسندر بريجوفيتش، والبالغة مليون و800 آلف يورو.

وتحدث القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر” عن تفاصيل قضية العميد مع اللاعب بريجوفيتش قائلًا: ” هناك عدد من النقاط المهمة عن الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عنها الآن لأسباب قانونية”.

وأضاف: ” – كل ما نستطيع قوله هو أن القضية متعددة الأطراف ومعقدة”.

وكان بريجوفيتش طالب العميد بتعويض قيمته 10 ملايين يورو.

يذكر أن بريجوفيتش لعب مع العميد خلال الفترة من 2019 إلى 2021، ورحل عن العميد بعد فسخ العقد منضمًا لأحد أندية الدوري الأسترالي.