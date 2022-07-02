نشر الأمن العام، مقطع فيديو وثق من خلاله استعدادات قوات الأمن في جميع القطاعات لحج هذا العام.

استعدادات ومهارات قتالية:

ورصد المقطع، الاستعدادات والقدرة القتالية والمهارات الفنية في الدفاع والسيطرة لقوات أمن الحج، لتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بسلام إلى بلادهم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، سخرت ووفرت كل ما من شأنه مساعدة ضيوف الرحمن على أداء المناسك بسهولة ويسر وأمن وأمان.