أصبح نجم النادي الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوغو.

كارلوس إدواردو ينتهي من الفحوصات

وأكدت صحيفة UOL البرازيلية، اليوم الخميس، أن كارلوس إدواردو خضع لفحوصات طبية في ريو دي جانيرو، وسيوقع عقدًا مع بوتافوغو ممتد حتى شهر ديسمبر عام 2024.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ترغب في رحيل كارلوس إدواردو في الميركاتو الصيفي بعد هبوط الفريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع كارلوس إدواردو في الميركاتو الشتوي، حيث وقع عقدًا احترافيًّا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن شباب الأهلي الإماراتي.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.