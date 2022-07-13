يبدو أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل حديثًا لصفوف نادي بوتافوجو البرازيلي أغضب جماهير النادي الأهلي بشكل غير مباشر، وذلك بعد حديثه عن أفضل لحظاته مع الأندية التي لعب لها قبل بوتافوجو.

وكان بوتافوجو أعلن أمس الثلاثاء عن تعاقده مع اللاعب إدواردو حتى عام 2024 قادمًا من النادي الأهلي بعد هبوطه.

وقال إدواردو: “أفضل لحظاتي كانت مع الهلال ولدي علاقة جيدة مع جماهير الأزرق”.

وتحدث إدواردو عن جُل الأندية التي لعب لها ولم يذكر اسم الأهلي مما جعل جماهير الراقي تغضب كونه لم يذكر اسم النادي رغم قصر المدة التي مكث فيها مع الراقي.

رسالة كارلوس إدواردو بعد مغادرة الأهلي:

وفي أول أمس، كتب إدواردو رسالة عبر حسابه في ”الإنستجرام” قائلًا: “اليوم أنهيت رحلتي في هذا النادي المذهل الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي، كانت رحلة لا تصدق ولا تُنسى في بلد أصبح موطني الأول لسنوات عديدة، لذلك سأظل ممتنًّا إلى الأبد”.

وأضاف: ”شكرًا النادي الأهلي، شكرًا لكل الجماهير السعودية، سأحبكم إلى الأبد”.

وكان إدواردو تعاقد مع الراقي في يناير الماضي قادمًا من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي كصفقة انتقال حر.

وبثاني تجاربه في السعودية خاض كارلوس إدواردو 12 مباراة مع الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها 5 أهداف، فيما شارك في مباراة واحدة في كأس الملك.