حسم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو موقفه من إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

كريستيانو رونالدو يحسم موقفه

وأكدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية في خبر حصري لها، أن كريستيانو رونالدو رفض عرضًا تبلغ قيمته 280 مليون يورو، من أجل الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

ووصفت “ريكورد” العرض المقدم لرونالدو بأنه “من عالم آخر”، حيث سيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو، فيما سيحصل قائد منتخب البرتغال على راتب سنوي يصل إلى 125 مليون يورو بعقد لموسمين، بجانب 20 مليون يورو للوكلاء.

ولفتت الصحيفة البرتغالية إلى أن الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خارج أجندة وطموحات كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الرحيل عن مانشستر يونايتد

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحافية أخرى إلى أن رونالدو يرغب في الرحيل، بسبب عدم رضاه عن أداء إدارة نادي مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.