أثارت تغريدة نادي الكوكب بشأن عدم التفاوض مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو حالة من الجدل.

نادي الكوكب لم يفاوض رونالدو

وقال نادي الكوكب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.. اللاعب خارج حساباتنا تمامًا”.

جدل بشأن كريستيانو رونالدو

وتفاعلت الجماهير مع التغريدة ليكون نادي الكوكب ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، حيث تعرض لانتقادات قوية، وطالب المشجعون الإدارة بالاهتمام بالفريق الأول لكرة القدم بدلًا من الالتفات لهذه الأخبار.

وطالبت بعض الجماهير وزارة الرياضة بمعاقبة نادي الكوكب بسبب تغريدة كريستيانو رونالدو، الأمر الذي قد يُعرضه للسخرية، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم عانى بالموسم المنصرم، وهبط لدوري الدرجة الثانية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة من الفوز 4 مرات فقط، والتعادل 15 مرة، وخسر 19 لقاء.

عرض سعودي لقائد البرتغال

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية الكبرى، بعد إبداء رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولكنه رفض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).