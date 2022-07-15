أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق حتى صيف 2025.

وعلق إريكسن على انضمامه لـ مان يونايتد قائلًا: ” اليونايتد فريق مميز وخاص لي لا أستطيع الانتظار وارتداء قميص اليونايتد شيء عظيم لي”.

وأضاف إريكسن: اليونايتد مكان عظيم لأكمل فيه مسيرتي ولدي الكثير من الطموحات التي أود تحقيقها”.

مسيرة إريكسن قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

وكان إريكسن سبق له اللعب في صفوف أندية ” أياكس أمستردام الهولندي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، برينتفورد الإنجليزي”.

وتعرض إريكسن صاحب الـ30 عاماً للإصابة بأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أمم أوروبا 2020، حيث توقع الكثيرون أنه سيعتزل كرة القدم بعدها، لكنه تعافى من إصابته وانضم إلى اليونايتد اليوم.

يذكر أن المدرب الهولندي إريك تين هاج كان تولى تدريب مانشستر يونايتد صيف 2022 خلفًا للمدرب الألماني رالف رانجنيك الذي رحل بعد توليه مهمة تدريب منتخب النمسا.