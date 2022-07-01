كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن دخل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز السنوي، حيث قالت: إنه سجل هذا العام ربحًا يُقدر بـ23 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار).

وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت قيمة ممتلكاته من دوقية كورنوال إلى رقم قياسي بلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني، وهي بذلك ارتفعت بمقدار 93 مليون جنيه إسترليني تقريبًا عن العام المالي السابق، حيث كان إجمالي أصول الدوقية حينها يُقدر بـ مليار و116 مليون إسترليني.

وتُقدر تلك الزيادة بارتفاع نحو 15%، ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه كورنوال تراجعًا في الإيرادات بشكل عام بسبب الجائحة.

ما هي أملاك ولي العهد البريطاني؟

والممتلكات عبارة عن أراضي واستثمارات وامتلاكه لجزر سيلي وأرض الكريكيت البيضاوية، وأيضًا امتلاكه لسجن دارتمور، وبذلك يحق لتشارلز الحصول على الأرباح من تلك الأمور، ويدفع طواعية ضريبة الدخل.

وقال التقرير: إن من الأمور التي ساعدت على ارتفاع دخل ولي العهد البريطاني هو الإقامات في العطلات، حيث اتجه البعض إلى كورنوال وسط أزمة كوفيد لكي يمضي العزل المنزلي في أكواخ العطلات، وأيضًا بعد فتح القيود، زادت تلك الحجوزات لتمضية العطلات بها.

قال أليستر مارتن، سكرتير الدوقية وأمين السجلات: شهد هذا العام عودة إلى الظروف الطبيعية وأداء ماليًّا قياسيًّا فيما يمتلكه الأمير تشارلز، وكان التعافي من الوباء أسرع مما كان متوقعًا، فاختار العديد من الأشخاص البقاء في المملكة المتحدة لقضاء عطلاتهم مما أدى إلى تسجيل حجوزات وزيارات قياسية.