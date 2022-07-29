القانوني محمد الدويش كان ألمح إلى حوار دار بين شخصيتين اتحادية ونصراوية حول انتقال اللاعب المغربي لـ الاتحاد فقال: “ما حدث بين شخصية اتحادية وأخرى نصراوية بشأن اللاعب المغربي، الاتحادي قال نبيه ببلاش، النصراوي رد لازم يدفع الشرط الجزائي”.

وأضاف الدويش: “بعد أسبوع الاتحادي قال لو تتحمل نصف راتبه كهدية منك لكن النصراوي رد وقال لازم يدفع الشرط الجزائي، على ما يبدو انتهت المحاولة”.

وكان النصر فسخ عقد حمدالله يوم 23 نوفمبر الماضي لأسباب وصفها النادي بالمشروعة وطالب اللاعب المغربي بسداد قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 82 مليون ريال.