لا تزال جماهير الكرة السعودية تنتظر قرارات قضية نادي النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.
ماحدث بين شخصية اتحادية وشخصية نصراوية بشأن حمد الله :
– نبيه هدية منك ( بلاش )
•• لازم يدفع الشرط الجزائي
بعد أسبوع :
–لو تتحمل نصف راتبه كهدية منك ( نصف بلاش )
•• لازم يدفع الشرط
انتهت المحاولة ! #قضية_حمدالله
— محمد الدويش (@Aldowayesh) July 29, 2022
وكانت النصر تقدم بشكوى ضد اللاعب المغربي وضد حامد البلوي بعد تسريب مقطع صوتي بتحريض البلوي للاعب المغربي على ترك النصر والانتقال لناد آخر في سبتمبر الماضي.
كواليس الحديث:
القانوني محمد الدويش كان ألمح إلى حوار دار بين شخصيتين اتحادية ونصراوية حول انتقال اللاعب المغربي لـ الاتحاد فقال: “ما حدث بين شخصية اتحادية وأخرى نصراوية بشأن اللاعب المغربي، الاتحادي قال نبيه ببلاش، النصراوي رد لازم يدفع الشرط الجزائي”.
وأضاف الدويش: “بعد أسبوع الاتحادي قال لو تتحمل نصف راتبه كهدية منك لكن النصراوي رد وقال لازم يدفع الشرط الجزائي، على ما يبدو انتهت المحاولة”.
وكان النصر فسخ عقد حمدالله يوم 23 نوفمبر الماضي لأسباب وصفها النادي بالمشروعة وطالب اللاعب المغربي بسداد قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 82 مليون ريال.
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