وجَّه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو رسالة إلى مواطنه ميشيل ديلغادو نجم الهلال بعد خسارة لقب الدوري.

سبب عدم الحصول على جائزة أفضل لاعب

وقال كورونادو خلال تصريحاته لوسائل الإعلام البرازيلية: “كنت أفضل لاعب في الدوري الإماراتي، وقدمت مستوى ممتازًا في السعودية”.

وتابع النجم البرازيلي: “لكن لم أحصل على أفضل لاعب في الدوري السعودي، والسبب يعود لإصابتي الطويلة، ولكن الآن انتهت الإصابة”.

كورونادو يوجه رسالة لديلغادو

وتحدث كورونادو عن سبب خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلًا: “كنا في مقدمة الدوري وخسرنا أمام الهلال في ملعبنا في الوقت الذي كان يجب ألا نخسر فيه”.

وتحدى النجم البرازيلي مواطنه ديلغادو، وقال: “ميشيل كان أحد أسباب خسارة الاتحاد تلك المباراة، عندما سجل هدفين وقدم أداء جيدًا لكن سأعود لردها له”.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات هذا الموسم، إلا أن تراجعه في الأوقات الحاسمة حرمه من العودة لمنصات التتويج، حيث خسر صدارة الدوري آخر جولتين فقط، ليحصد الهلال اللقب.