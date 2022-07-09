يرغب نادي توتنهام الإنجليزي، بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، في التخلص من 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

4 لاعبين سيبحثون عن أندية أخرى:

ووفقًا لما ذكرته شبكة Sky Sports فإن كونتي قرر التخلص من الإنجليزي هاري وينكس، الإسباني سيرجيو ريجيليون، الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو و الفرنسيب تانجي ندومبلي”.

وكان السبيرز تعاقد هذا الصيف مع البرازيلي ريتشارلسون، قادمًا من إيفرتون، بينما انضم أيضًا اللفرنسي كليمون لنجليه مدافع برشلونة إلى الفريق.

وحل توتنهام في الموسم الماضي رابعًا في الجولة الأخيرة، متخطيًا أرسنال ومتأهلًا إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان كونتي تولى تدريب توتنهام خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي تولى تدريب نادي الاتحاد في الدوري السعودي حاليًّا.