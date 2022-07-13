أعرب النجم الكولومبي غوستافو كويلار عن سعادته بالتواجد في صفوف الهلال، مشيدًا في الوقت ذاته بانضمام مواطنه دافيد أوسبينا إلى النصر.

كويلار سعيد بالتواجد في الهلال

وقال كويلار خلال تصريحاته لـ”وين سبورتس” الكولومبي: ” أنا سعيد جدًا في الهلال.. الهلال من أكبر الأندية في آسيا”.

وتابع: “أطمح لمواصلة مشواري مع الهلال للفوز بالبطولات والألقاب المختلفة، وأتمنى أن أجعل علم كولومبيا عاليًا في القارة الآسيوية”.

الإشادة بصفقة أوسبينا

وتحدث عن انضمام حارس المرمى الكولومبي إلى النصر قائلًا: “أوسبينا إضافة للدوري السعودي وهو يمتلك قدرات وخبرات كبيرة.. الدوري السعودي قوي وقدوم أوسبينا سيشكل إضافة كبيرة للنصر وللدوري بأكمله”.

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم صفقة دافيد أوسبينا رسميًا، في صفقة انتقال حر، وبعقد ممتد لموسمين، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).