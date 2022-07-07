سيشارك 16 ناديًا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2022/2023 أي أنه لن توجد زيادة إلا بعد نهاية الموسم القادم.

وفي نهاية الموسم الجديد 2022/2023 سيهبط ناديان من دوري المحترفين لـ دوري يلو، ثم سيصعد 4 أندية من دوري يلو ليكون المجموع 18 فريقًا للموسم بعد المقبل 2023/2024.

وبعد نهاية موسم 2023/2024 ستهبط 3 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تصعد 3 أندية من دوري يلو.

وهبط كل من الفيصلي والأهلي والحزم من دوري المحترفين إلى دوري يلو بعد نهاية موسم 2021/2022.

ترتيب دوري المحترفين بعد موسم 2021/2022

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ثم النصر ثالثًا بـ61 نقطة، يليه الشباب برصيد 55 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يليه الطائي بـ37 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، وحل الفتح ثامنًا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أبها والفيحاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة بالتساوي مع التعاون، ثم الباطن برصيد 33 نقطة، وحل الفيصلي في المركز الـ14 بـ33 نقطة، وهبط لدوري يلو مع الأهلي 32 نقطة والحزم 17 نقطة.