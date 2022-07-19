تتأثر الهواتف الذكية بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف والتي تشهدها معظم أنحاء الدول في العالم، وهو الأمر الذي يزعج المستخدمين، ويرجع ذلك إلى أن بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في معظم الأجهزة الحديثة يمكن أن تتلف بسبب درجات الحرارة القصوى؛ لذلك يقوم المصنعون بتضمين وسائل حماية قد تتسبب في إيقاف تشغيل الأجهزة عند ارتفاع درجة حرارتها.

وعلى سبيل المثال، تحذر شركة أبل من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في تغيير سلوك الأجهزة الذكية بسبب محاولته تنظيم درجة حرارته، وقد تشمل هذه التغييرات تباطؤ الشحن أو إيقافه، أو تعتيم الشاشة أو تحولها إلى اللون الأسود، أو ضعف الإشارة، أو تباطؤ الأداء أو تعطيل فلاش الكاميرا مؤقتًا.

وفي الوقت نفسه، تذكر شركة سامسونج أنه إذا كان جهازك ساخنًا فسوف يعرض إشعارًا يشير إلى ارتفاع درجة حرارته، فإذا كان جهازك ساخنًا جدًّا، فسيغلق نفسه.

حماية الهاتف من ارتفاع درجة حرارة:

وفيما يلي بعض النصائح التي أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية لحماية الهاتف من ارتفاع درجة الحرارة.

1- قم بإزالة واقي الهاتف

تتمثل إحدى الطرق السريعة لتقليل خطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف في إزالة الجراب الواقي؛ لأنه يحتفظ بالحرارة، وإذا تجاهلت ذلك فقد ينتهي الأمر بكسر في الشاشة.

2- احفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة

يمكن أن يؤدي ترك هاتفك في ضوء الشمس المباشر إلى ارتفاع درجة حرارته أعلى من المستويات الآمنة، مع العلم أن الحرارة المثالية التي يتواجد فيها الهاتف يجب ألا تتعدى 35 درجة مئوية.

وإذا كنت بالخارج، فحاول إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ولا تتركه في مركبة ساخنة.

3- وضع توفير شحن البطارية

إذا كان هاتفك يقوم بتشغيل الكثير من التطبيقات التي لا تستخدمها، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وأفضل حل لتجاوز ذلك هو تشغيل وضع Battery Saver لتوفير الطاقة، وسيضمن ذلك ألا يعمل دائمًا بشكل ثابت وسيساعد على إيقاف ارتفاع درجة الحرارة.

4- تقليل سطوع الشاشة

سيؤدي تقليل إعدادات السطوع في هاتفك إلى تقليل نسبة البطارية التي تستخدمها وكذلك منع جهازك من أن يصبح ساخنًا للغاية.

5- تجنب استخدام الكاميرا

على الرغم من أن الصيف هو وقت رائع للصور ومقاطع الفيديو، لكن حاول تجنب استخدام كاميرا هاتفك لفترات طويلة.

6- لا تضعه في جيبك أو تحت وسادة

إذا احتفظت بهاتفك في جيبك في يوم مشمس، فإن حرارة الجسم ستزيد من درجة حرارة جهازك، لذلك من الأفضل وضعه في حقيبة أو على طاولة للحفاظ على تهويته جيدًا.

ويجب أيضًا أن تتجنب النوم وهاتفك تحت وسادتك، لأن ذلك قد يمنع الحرارة من التسرب ويسبب ارتفاع درجة حرارتها.