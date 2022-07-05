أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى الدولي كيم سونج جيو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد.

كيم سونج جيو ينضم للشباب:

ووقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سونج جيو لمدة 3 سنوات، وذلك بعد شراء عقده من نادي كاشيوا ريسول الياباني بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبها، تمنت إدارة نادي الشباب التوفيق للحارس كيم سونج جيو المُلقب بـ”الأخطبوط” في مهمته الجديدة مع الليوث، كما نشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز تصدياته.

ولعب الحارس الشبابي الجديد في صفوف العديد من الأندية، ومنها؛ الثنائي الكوري هيونداي وأولسان، وفيسيل كوبه الياباني، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاشيوا في 13 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

الشباب في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 15 مرة، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات.