أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف عدد من الوكيلات والوكيلات المساعدات بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، وذلك ضمن حزمة من القرارات الإدارية التي تهدف للارتقاء بمنظومة العمل وتمكين المرأة والكوادر الوطنية المؤهلة وتعزيز دور المرأة وأنسنة الخدمات وتطوير بيئة العمل وحوكمتها بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وجاء القرار كما يلي:

وكلاء الرئيس العام للشؤون النسائية:

١- وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي .

٢- وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.

٣- وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية الدكتورة مرام بنت عبدالكريم المعطاني.

الوكلاء المساعدين للرئيس العام للشؤون النسائية :

١- الوكيل المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفة النسائية الدكتورة فاديه بنت مصطفى الأشرف.

٢- الوكيل المساعد للشؤون العلمية والاكاديمية النسائية الدكتورة فاطمة بنت عبيد الثبيتي .

٣- الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير .

٤- الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتدريبية والاثرائية النسائية الدكتورة زينب بنت محمد قاضي .

٥- الوكيل المساعد للحوكمة والشؤون القانونية النسائية الدكتورة نورة بنت شرف الشريف .

٦- الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية الأستاذة هيفاء بنت إبراهيم هوساوي.

٧- الوكيل المساعد للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض الأستاذة ندى بنت عبدالله المالكي.

٨- الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأستاذة جمعة بنت سعيد الغامدي .

٩- الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية الأستاذة وضحة بنت عبدالرحمن عسيري.

١٠- الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية الأستاذة دلال بنت عبدالعزيز فلاته.

١١- الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود النسائية الأستاذة سلمى بنت منيع اللهيبي.

١٢- الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية الأستاذة ديمة بنت سالم باسليم.