بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، أولى خطوات الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2022/ 2023.

فحوصات طبية للاعبي الاتحاد

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم لفحوصات طبية في أحد المستشفيات في جدة، وستستمر لمدة يومين، قبل بدء المعسكر الإعدادي في النمسا.

وسيُغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، يوم 23 يوليو، على أن تكون العودة إلى جدة يوم 13 أغسطس، وسيخوض 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعمل الإدارة على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في المنافسة على البطولات الموسم المقبل، بعد المستوى الذي ظهر عليه هذا الموسم.

تألق لافت للعميد بالدوري

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات هذا الموسم، إلا أن تراجعه في الأوقات الحاسمة حرمه من العودة لمنصات التتويج، حيث خسر صدارة الدوري آخر جولتين فقط، ليحصد الهلال اللقب.