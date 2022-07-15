فكرت إدارة نادي برشلونة الإسباني في تقديم عرض جديد إلى بايرن ميونيخ الألماني من أجل التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان البايرن طلب 60 مليون يورو للتفريط في النجم البولندي لبرشلونة.

ولا يريد بايرن ميونيخ أن يعاني مرة أخرى من برشلونة، خاصة في طرق سداد الصفقات التي جرت بينهما، وأبرزها النجم التشيلي أرتورو فيدال.

ويرغب بايرن ميونيخ في منح ليفاندوفسكي الفرصة لـ الرحيل إلى أحد الأندية المستقرة ماديًّا، على رأسهم باريس سان جيرمان أو تشليسي الإنجليزي، وذلك وفقًا للصحفي الألماني كيري هاو المقرب من نادي بايرن ميونخ.

وينتهي تعاقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، إلا أن النادي يرفض طلبه.