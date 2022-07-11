تواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة لضبط المتسولين في كافة مناطق المملكة حيث تم ضبط عدد منهم في منطقة المدينة المنورة.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة ( المدينة المنورة ).#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/bs0gMTSs3K
— الأمن العام (@security_gov) July 11, 2022
وبحسب سناب الداخلية فقد تم ضبط أحد المتسولين من الجنسية الباكستانية يتسول بشكل مباشر من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة. كما تم ضبط باكستاني آخر يمارس التسول المباشر من قائدي المركبات في حين تم ضبط متسول ثالث من ذات الجنسية يمارس التسول أيضا.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
اترك تعليقاً