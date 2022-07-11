تواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة لضبط المتسولين في كافة مناطق المملكة حيث تم ضبط عدد منهم في منطقة المدينة المنورة.

وبحسب سناب الداخلية فقد تم ضبط أحد المتسولين من الجنسية الباكستانية يتسول بشكل مباشر من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة. كما تم ضبط باكستاني آخر يمارس التسول المباشر من قائدي المركبات في حين تم ضبط متسول ثالث من ذات الجنسية يمارس التسول أيضا.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.