أعلنت شرطة شيكاغو القبض على “روبيرت كريمو”، مطلق النار على المسيرة الاحتفالية بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في المدينة التابعة لولاية إلينوي.

🇺🇸 | Ataque en Chicago, Estados Unidos: Nuevo video muestra el comienzo del tiroteo en el desfile del 4 de julio en Illinois. Más de 60 disparos en 20 segundos. pic.twitter.com/DNjYpXMaot — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 4, 2022

أول صور لمنفذ الهجوم

وأفادت الشرطة في بيان، بأن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً، كما نشرت أول صورة له، مؤكدة العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ عمليته.

ضحايا الحادث

كما أعلنت مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار، وإصابة 24 شخصاً آخرين، بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.

يذكر أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.