بذلت جميع القطاعات الأمنية قصارى جهدها من أجل خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات الأمنية والمحافظة على أمنهم وسلامتهم خلال أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

جهود الأمن خلال موسم الحج

ونشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثق لقطات من جهود الأمن خلال موسم الحج، معلقة عليه بالقول: “رحلة حج آمنة تُروى كل عام”.

والتزمت القطاعات الأمنية للخطط والإجراءات الأمنية المنظمة والمحكمة التي أكدت عليها حكومة النظام والجهات المعنية من أجل المحافظة على أمن وسلامة الحجاج، كما تم توفير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أدائهم نسكهم بكل يسر وسهولة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أشاد في وقت سابق، بالجهود التي بذلها ويبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج، كما ثمّن الجهود المتكاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.