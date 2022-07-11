يواصل حجاج بيت الله الحرام التدفق على جسر الجمرات لاستكمال نسكهم، وسط انسيابية كبيرة في حركة الحشود.

فقد رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة .

"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد". #بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/klGV0sos6Z — قناة السعودية (@saudiatv) July 11, 2022

تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات

ويسهم أكثر من 200 جوال وقائد كشفي من معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ، في تفويج أكثر من 167 ألف حاج من شركة مطوفي حجاج الدول العربية لأداء نُسك رمي الجمرات.