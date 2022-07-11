يواصل حجاج بيت الله الحرام التدفق على جسر الجمرات لاستكمال نسكهم، وسط انسيابية كبيرة في حركة الحشود.
#فيديو_واس | حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/HDMEvJohc4
— واس العام (@SPAregions) July 11, 2022
فقد رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة .
"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد". #بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/klGV0sos6Z
— قناة السعودية (@saudiatv) July 11, 2022
تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات
ويسهم أكثر من 200 جوال وقائد كشفي من معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ، في تفويج أكثر من 167 ألف حاج من شركة مطوفي حجاج الدول العربية لأداء نُسك رمي الجمرات.
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