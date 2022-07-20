نشرت إمارة مكة المكرمة، صوراً جوية لمدينة جدة بعد تنفيذ إزالة 28 حيًا عشوائيًا.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن اللقطات بعدسة الكابتن طيار سامي الغامدي.

جدول زمني محدد:

وكان متحدث أمانة جدة محمد البقمي، قد أكد في وقت سابق أنه سيتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن مرحلة الإشعارات تبدأ من 23 يوليو بإشعار حي المنتزهات وفي أغسطس أحياء قويزة والعدل والفضل وفي سبتمبر أحياء أم السلم وكيلو 14.

وأضاف أن لجنة الأحياء العشوائية تواصل أعمالها وفق الجدول الزمني وتم – حتى الآن – إزالة 28 حيًا من أصل 32 حيًا والمتبقية هي أربعة أحياء.

8 أحياء:

وأكدت اللجنة أمس الثلاثاء، استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: (بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة)، مؤكدة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقًا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشمل: (المنتزهات – وقويزة – والعدل والفضل – أم السلم وكيلو 14 الشمالي).