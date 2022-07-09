رصد مراسل الإخبارية عبدالله الرويس، وصول أولى طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله الرويس يرصد وصول أولى طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى #بسلام_آمنين pic.twitter.com/dTBd83DfmU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وبحسب المراسل، وصل أولى طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات عبر قطار المشاعر المقدسة.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإحياء ذكر الله في تلك الأيام وفي ذلك المكان، برمي الجمرات بالطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بها الحصى وفقًا لما علمه الله، وكما أمرهم وعلمهم بها صلى الله عليه وسلم بقوله: “خذوا عني مناسككم”، وليس كما يشاع لدى البعض بأنه لرمي الشيطان.

التعامل مع الحصى:

وتتعامل أمانة منطقة مكة المكرمة مع كميات الحصى التي يرمي بها الحجاج الجمرات في كل عام التي تقدر بـ 1000 طن، بالتخلص منها بطريقة آلية تحدث في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في أحواض الجمرات الثلاثة.

وتتم عملية التخلص من الحصوات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج، وسحب الحصوات بعد تجميعها في جسر الجمرات، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آليًّا، بقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لفلترة الحصى عن غيرها من المخلفات، بواسطة نظام آلي محكم يعمل عبر بوابات كهربائية في طوابق جسر الجمرات، تقوم بتحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.