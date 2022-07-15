نجح المصور الضوئي السعودي فهد الشنبري، في التقاط صور فلكية مميزة لـ القمر العملاق الذي زين سماء المملكة، خلال 30 ثانية من عمر الزمن.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “ليس هناك شيء يقوى به الإنسان على الظلام الحالك كنور القمر”.

خطة التصوير:

وقد وضع الشنبري خطة للتصوير مع صديقه ليظهر الأخير في مواجهة القمر العملاق في لقطة لافتة، جذبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال معلقًا على الصورة في تصريح مع قناة العربية: “إن القمر تم تصويره في مدينة الطائف، باستخدام عدسة مقربة تيليفوتو 500mm بعد الاستعداد لها، لتوثيق حدث فلكي يعرف بـالقمر العملاق حيث يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض”.

وتابع: “الكثير من المحاولات الفاشلة أعطتني في النهاية الزاوية الصحيحة والتوقيت الصحيح، والمسافة بيني وبين صديقي الذي يقف في الصورة تقريبًا على بعد 600 متر”.

وأكمل: “مدة التصوير كانت قصيرة جدًّا بسبب قوة التكبير للعدسة وسرعة حركة القمر، حيث يجب على الشخص أن يقف في المكان المناسب ويتم التصوير كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 ثانية”.



القمر العملاق:

وفيما يتعلق بتمييز القمر العملاق عن نظيره العادي، أوضح الشنبري أن المصورين يستطيعون التفريق بين الاثنين من خلال أخذ صورتين، الأولى للقمر ليلة البدر في الأيام العادية، وأخذ صورة للقمر في أقرب نقطة له من الأرض، وهو ما يعرف بالقمر العملاق، وبنفس معدات التصوير.

وأكد أنه عند مطابقة الصورتين يتضح الاختلاف في حجم القمر بين الحالتين.