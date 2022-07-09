نشرت قناة الإخبارية، لقطات من مشعر منى لحجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى.

فيديو | لقطات من مشعر منى لحجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام #عيد_الأضحى#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/PllNE71iGq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

انسيابية في التنقل:

وتوافد ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

جهود كبيرة للأمن:

وبذل رجال الأمن وأفراد الكشافة جهودًا كبيرة في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالًا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.