رفض اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد عرض نادي النصر للتعاقد معه، وذلك بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف العام الحالي.

وذكر موقع “ذا أثليتيك”: “لينجارد حصل على عرض سعودي ضخم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويفكر في العرض، حيث سيحصل اللاعب الإنجليزي على راتب سنوي 10 ملايين دولار”.

نجم اليونايتد السابق يُفاضل بين 3 عروض

وتابع الموقع: “نجم مانشستر يونايتد السابق يفاضل بين العرض السعودي، و3 عروض أخرى من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يحسم مصيره قبل نهاية الأسبوع المقبل”.

لاعب مانشستر يونايتد السابق رفض عرض النصر من أجل إتمام انتقاله لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي الذي لعب له من قبل على سبيل الإعارة في العام الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع ExWHUemployee أن وست هام واثق من قدوم لينجارد للانضمام لهم في صيف العام الحالي.