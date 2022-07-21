يبدو أن النجم الإنجليزي جيسي لينجارد حسم وجهته في الموسم الرياضي المقبل، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

لينجارد يقترب من نوتنجهام فورست

وأشارت صحيفة “ذا صن”، اليوم الخميس، إلى أن نادي نوتنجهام فورست الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، دخل في مفاوضات مع لينجارد، ووصلا إلى مرحلة متقدمة.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن لينجارد تلقى أكثر من عرض في الدوري الإنجليزي مؤخرًا، إلا أن نونتجهام فورست قدم عرضًا مميزًا له، ليقترب من الانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

ورحل صاحب الـ29 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد نهاية عقده، ورفض كافة محاولات التجديد له، ليكون متاحًا في صفقة مجانية، ما يسهل المفاوضات معه.

عروض عربية للاعب الإنجليزي

وكانت تقارير صحافية قد أكدت تلقي نجم يونايتد السابق عرضًا سعوديًا من أحد الأندية السعودية مقابل راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين دولار، وآخر إماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).