تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لضم نجم ليون الفرنسي، حسام عوار، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يفاوض حسام عوار

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي غاليتي، اليوم الأربعاء، أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي لإدارة ليون الفرنسي، لشراء عقد حسام عوار صاحب الـ24 عامًا مقابل 10 ملايين يورو.

وتابع غاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مدرب النصر، الفرنسي رودي جارسيا يرغب في ضم حسام عوار، كما أنه على اتصال مع اللاعب من أجل إقناعه بقبول عرض العالمي”.

وخرج اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية من حسابات المدير الفني الهولندي بيتر بوش في الموسم الرياضي الجديد، وأكدت تقارير تلقيه عروضًا عديدة مؤخرًا من الدوري الإسباني.

الاستعداد للموسم الجديد

وبدأ النصر الاستعداد للموسم الجديد في معسكر إسبانيا، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبًا، حيث يطمح جارسيا في تجهيزهم بشكل مميز.