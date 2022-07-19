عُقد، اليوم الثلاثاء، مؤتمرٌ صحافيٌّ في منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022، والمقرر إقامتها في أبها.

اجتماع لمدرب المنتخبات

ورصدت “المواطن”، لقطات من المؤتمر الصحافي لمدربي المنتخبات في كأس العرب تحت 20 عامًا، حيث أبدوا استعداداتهم لانطلاق البطولة وتمنوا الظهور بشكل مميز في المباريات.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الثامنة من البطولة في السعودية بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى السادس من شهر أغسطس القادم، وذلك بمشاركة 18 منتخبًا.

وتنطلق منافسات البطولة، يوم غد الأربعاء، بمواجهة المنتخب السعودي ضد نظيره الموريتاني، فيما ستكون ثاني المباريات بين الإمارات والأردن.

الاجتماع التنسيقي لكأس العرب للشباب

وأُقيم الاجتماع التنسيقي لمباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، حيث رحب الوفود المشاركة، وتمنى خلق جيل مميز وتطوير الكرة العربية.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي أُقيم اليوم في مدينة أبها، اعتماد قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة وألوانهم، وإطلاع ممثلي المنتخبات على لوائح البطولة.