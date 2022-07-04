رحل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا رسميًّا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

نتائج الاتحاد مع كوزمين كونترا:

وأعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن رحيل كوزمين كونترا رسميًّا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 27 مباراة تحت قيادة كوزمين كونترا في جميع البطولات هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز 18 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر 4 لقاءات، بينهم مواجهتا الهلال.

زتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات هذا الموسم، إلا أن تراجعه في الأوقات الحاسمة حرمه من العودة لمنصات التتويج، حيث خسر صدارة الدوري آخر جولتين فقط، ليحصد الهلال اللقب.

التفاوض مع مدربين آخرين:

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحسم ملف المدير الفني، والتعاقد مع مدرب عالمي سريعًا، لتجهيز اللاعبين جيدًا، وارتبط اسم العميد بالبرتغالي نونو سانتوس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).