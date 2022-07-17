وقعت السعودية مع الولايات المتحدة على اتفاقية أرتميس في 14 يوليو، مؤكدة التزامها باستكشاف الفضاء الآمن والمستدام والمسؤول، فما الفرص التي تقدمها تلك الاتفاقية للمملكة؟

ما هي اتفاقية أرتميس؟

بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن مبادئ تلك الاتفاقية تستند إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وتعتمد على تحالف دولي واسع ومتنوع، يعمل معًا لتحقيق رؤية تاريخية وطموحة لاستكشاف الإنسان للفضاء.

وتعمل جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية على تعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي من خلال استكشاف الأجسام الفضائية مع الحرص على عدم تضارب الأنشطة، وإصدار البيانات العلمية، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.، وتيسير الاستخدام المستدام للفضاء لصالح البشرية جمعاء.

السعودية رابع دولة في الشرق الأوسط تنضم لـ أرتميس

المملكة العربية السعودية هي الدولة الحادية والعشرون الموقعة على الاتفاقيات، حيث انضمت إلى الاتفاقية كل من: أستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وسنغافورة، وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

والسعودية هي الدولة السابعة التي توقع على اتفاقيات أرتميس في عام 2022 ورابع دولة في الشرق الأوسط تنضم.

فرص المملكة مع أرتميس

1- مستقبل آمن وهادئ ومزدهر

تبشر الاتفاقية بعصر جديد لاستكشاف الفضاء واستخدامه، وتلعب الشراكات الدولية دورًا رئيسيًا في تحقيق وجود مستدام وقوي على القمر والمريخ، وخلق بيئة آمنة وشفافة تسهل الاستكشاف والعلوم والأنشطة التجارية.

2- علاقات سلمية بين الدول

لا يهدف التعاون الدولي بشأن أرتميس إلى تعزيز استكشاف الفضاء فحسب، بل إلى تعزيز العلاقات السلمية بين الدول؛ وجوهر الاتفاقية الأساسي هو إجراء جميع الأنشطة للأغراض السلمية، وفقًا لمبادئ معاهدة الفضاء الخارجي.

3- الشفافية الدولية

بحسب الموقع الرسمي لـ ناسا، فإن الشفافية هي مبدأ أساسي لاستكشاف الفضاء المدني المسؤول، وسيُطلب من الدول الشريكة التمسك بهذا المبدأ من خلال وصف سياساتها وخططها بشكل علني بطريقة شفافة، وهو ما يمنح مصداقية عالية للحكومات المشاركة أمام العالم، ومنها المملكة.

4- الإفراج عن البيانات العلمية

يقوم جميع الشركاء في الاتفاقية بإصدار بياناتهم العلمية، ما يمنح السعودية فرصة ذهبية لتكون من الدول القليلة التي تصل إليها المعرفة أولًا، وبالتالي الاستفادة من ذلك في مجالات شتى.

5- استخراج الموارد والاستفادة منها

ستكون القدرة على استخراج الموارد واستخدامها على القمر والمريخ والكويكبات أمرًا بالغ الأهمية لدعم استكشاف الفضاء الآمن والمستدام وتطويره.